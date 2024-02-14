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У России имеется преимущество по запасам пресной воды - эксперт

11:32 14.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РАН констатировали преимущество России в запасах пресной воды. В случае сокращения доли этого ресурса в мире в нашей стране дефицита не будет.

Кроме того, объём пригодной для питья воды в РФ со временем увеличится. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семёнов.

«Пресная вода — это ценнейший ресурс. Со временем особенно ценный тем, что при изменениях климата меняется циркуляция атмосферы, из-за этого в субтропических регионах, прежде всего в регионах Юго-Восточной Азии, которые в этом поясе расположены, воды будет меньше, будет дефицит. У нас в перспективе её может быть больше, чем сейчас. Вода будет более ценный ресурс, чем нефть, чем энергия. Учитывая то антропогенное воздействие, но не только в плане парникового газа, загрязнение всего и вся, я думаю, это неоспоримое следствие нашей жизнедеятельности, что пресная вода чистая будет в большом дефиците. Здесь у нас тоже появляется преимущество».

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