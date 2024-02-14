У России имеется преимущество по запасам пресной воды - эксперт
11:32 14.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РАН констатировали преимущество России в запасах пресной воды. В случае сокращения доли этого ресурса в мире в нашей стране дефицита не будет.
Кроме того, объём пригодной для питья воды в РФ со временем увеличится. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семёнов.
«Пресная вода — это ценнейший ресурс. Со временем особенно ценный тем, что при изменениях климата меняется циркуляция атмосферы, из-за этого в субтропических регионах, прежде всего в регионах Юго-Восточной Азии, которые в этом поясе расположены, воды будет меньше, будет дефицит. У нас в перспективе её может быть больше, чем сейчас. Вода будет более ценный ресурс, чем нефть, чем энергия. Учитывая то антропогенное воздействие, но не только в плане парникового газа, загрязнение всего и вся, я думаю, это неоспоримое следствие нашей жизнедеятельности, что пресная вода чистая будет в большом дефиците. Здесь у нас тоже появляется преимущество».
НОВОСТИ
- 11:20 14.02.2024
- Украинский пленный рассказал, что переход в Польшу стоит не менее $15 тысяч
- 11:05 14.02.2024
- Каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным — Набиуллина
- 11:00 14.02.2024
- Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
- 10:32 14.02.2024
- Власти Бали ввели туристический сбор в размере $10
- 10:20 14.02.2024
- В России не будут избавляться от неблагозвучных географических названий
- 10:05 14.02.2024
- Доставка Украине снарядов из Европы занимает минимум год - МО Эстонии
- 10:00 14.02.2024
- В Хабаровске мужчина ограбил банк
- 09:32 14.02.2024
- Путин подписал закон о праве регионов запрещать "наливайки"
- 09:20 14.02.2024
- Байден утверждает, что Трамп подбивает Путина на атаку на НАТО
- 09:05 14.02.2024
- Израильские истребители F-16 нанесли ракетный удар по аэропорту Найраб в Сирии — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать