Деструктивная деятельность США — главный источник угроз для ОДКБ, заявил начальник штаба

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деструктивная деятельность США и других стран Запада является главным источником угроз безопасности для ОДКБ, военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации складывается сложная. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада, в результате которой разрушаются основные, основанные на принципах Устава ООН устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности», — указал Сердюков. При этом он отметил, что военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ «характеризуется как сложная».