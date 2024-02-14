Деструктивная деятельность США — главный источник угроз для ОДКБ, заявил начальник штаба
12:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деструктивная деятельность США и других стран Запада является главным источником угроз безопасности для ОДКБ, военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации складывается сложная. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада, в результате которой разрушаются основные, основанные на принципах Устава ООН устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности», — указал Сердюков. При этом он отметил, что военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ «характеризуется как сложная».
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