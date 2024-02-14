63% евреев в США не чувствуют себя в безопасности — CNN

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По крайней мере 63% евреев, проживающих в США, не чувствуют себя в безопасности из-за роста числа случаев антисемитизма. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный по заказу Американского еврейского комитета (AJC).

По данным исследования, доля американских евреев, обеспокоенных своей безопасностью, увеличилась на 22 процента по сравнению с ситуацией в конце 2022 года, когда проводился аналогичный опрос. Только 3% опрошенных заявили, что они чувствуют себя в большей безопасности, чем год назад. 34% участников опроса сказали, что не почувствовали никаких изменений.