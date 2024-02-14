63% евреев в США не чувствуют себя в безопасности — CNN
12:05 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По крайней мере 63% евреев, проживающих в США, не чувствуют себя в безопасности из-за роста числа случаев антисемитизма. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный по заказу Американского еврейского комитета (AJC).
По данным исследования, доля американских евреев, обеспокоенных своей безопасностью, увеличилась на 22 процента по сравнению с ситуацией в конце 2022 года, когда проводился аналогичный опрос. Только 3% опрошенных заявили, что они чувствуют себя в большей безопасности, чем год назад. 34% участников опроса сказали, что не почувствовали никаких изменений.
НОВОСТИ
- 13:05 14.02.2024
- Один человек погиб, семь ранены в Израиле из-за ракетного обстрела из Ливана — радио
- 13:00 14.02.2024
- У Венгрии отличное от «бюрократов из Брюсселя» видение, каким должен быть ЕС — Сийярто
- 12:32 14.02.2024
- Опыт СВО нужно использовать в гражданской обороне РФ — Путин
- 12:20 14.02.2024
- Суд приговорил к 10 годам колонии поджигательницу военкомата в Петербурге
- 12:00 14.02.2024
- Деструктивная деятельность США — главный источник угроз для ОДКБ, заявил начальник штаба
- 11:32 14.02.2024
- У России имеется преимущество по запасам пресной воды - эксперт
- 11:20 14.02.2024
- Украинский пленный рассказал, что переход в Польшу стоит не менее $15 тысяч
- 11:05 14.02.2024
- Каждый четвертый похищенный кибермошенниками рубль является заемным — Набиуллина
- 11:00 14.02.2024
- Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
- 10:32 14.02.2024
- Власти Бали ввели туристический сбор в размере $10
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать