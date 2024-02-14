Суд приговорил к 10 годам колонии поджигательницу военкомата в Петербурге
12:20 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам колонии женщину, которая в августе прошлого года подожгла входную дверь городского военкомата на Английском проспекте. Обвинение фигурантке на стадии следствия переквалифицировали с умышленного повреждения имущества на теракт, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Жумагул Курбановой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима», — говорится в сообщении.
Под стражу Курбанову взяли в зале суда. О задержании и помещении ее под домашний арест ТАСС сообщал в августе 2023 года. Следствие установило, что около девяти часов вечера 1 августа женщина, используя бензин и моторное масло, подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте. С места преступления злоумышленница скрылась, предварительно позвонив по видеосвязи заказчикам преступления, которые обещали Курбановой вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.
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