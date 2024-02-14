Один человек погиб, семь ранены в Израиле из-за ракетного обстрела из Ливана — радио

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек погиб, семеро получили ранения в результате ракетного обстрела севера Израиля из Ливана. Об этом сообщило израильское государственное радио Kan со ссылкой на генерального директора израильской службы скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») Эли Бина.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что после срабатывания сирен воздушной тревоги были «зафиксированы многочисленные запуски ракет из Ливана по районам Нетуа, Манара и базе ЦАХАЛ на севере Израиля». ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь, добавили в пресс-службе.