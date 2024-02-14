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Отмена в ЕС права вето станет началом конца сообщества — глава МИД Словакии

13:20 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмена права вето, которым пользуются в Евросоюзе входящие в него государства, стало бы началом конца сообщества. Об этом заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства ТАСР министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

«Отмена права вето было бы началом конца Евросоюза», — сказал Бланар. Сообщество базируется на принципе всеобщего консенсуса. ЕС, в случае отмены права вето, реализовывал бы, по словам министра, интересы главным образом крупнейших его государств-членов. Это значительно ущемляло бы интересы других европейских стран.

Бланар отверг мнение, что отказ от права вето укрепит и повысит эффективность ЕС. «Все народы, которые объединились в ЕС, всегда смогли договориться, и тогда, когда это было очень тяжело. Договоренности всегда выполнялись [всеми государствами-членами] и вели к миру», — сказал министр.

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