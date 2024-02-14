Отмена в ЕС права вето станет началом конца сообщества — глава МИД Словакии
13:20 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмена права вето, которым пользуются в Евросоюзе входящие в него государства, стало бы началом конца сообщества. Об этом заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства ТАСР министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.
«Отмена права вето было бы началом конца Евросоюза», — сказал Бланар. Сообщество базируется на принципе всеобщего консенсуса. ЕС, в случае отмены права вето, реализовывал бы, по словам министра, интересы главным образом крупнейших его государств-членов. Это значительно ущемляло бы интересы других европейских стран.
Бланар отверг мнение, что отказ от права вето укрепит и повысит эффективность ЕС. «Все народы, которые объединились в ЕС, всегда смогли договориться, и тогда, когда это было очень тяжело. Договоренности всегда выполнялись [всеми государствами-членами] и вели к миру», — сказал министр.
НОВОСТИ
- 14:32 14.02.2024
- В Варшаве назвали реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно «бандеровским языком»
- 14:12 14.02.2024
- Всего 100 европейских компаний из 500 официально ушли с рынка РФ — Мантуров
- 14:00 14.02.2024
- Песков назвал неправдой утверждения о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине
- 13:32 14.02.2024
- На Западе обеспокоены, что президентский срок Зеленского подходит к концу — экс-посол
- 13:05 14.02.2024
- Один человек погиб, семь ранены в Израиле из-за ракетного обстрела из Ливана — радио
- 13:00 14.02.2024
- У Венгрии отличное от «бюрократов из Брюсселя» видение, каким должен быть ЕС — Сийярто
- 12:32 14.02.2024
- Опыт СВО нужно использовать в гражданской обороне РФ — Путин
- 12:20 14.02.2024
- Суд приговорил к 10 годам колонии поджигательницу военкомата в Петербурге
- 12:05 14.02.2024
- 63% евреев в США не чувствуют себя в безопасности — CNN
- 12:00 14.02.2024
- Деструктивная деятельность США — главный источник угроз для ОДКБ, заявил начальник штаба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать