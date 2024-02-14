На Западе обеспокоены, что президентский срок Зеленского подходит к концу — экс-посол
13:32 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные партнеры Украины обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского должен вскоре завершиться и в отсутствие новых выборов встанет вопрос о легитимности власти в стране. Такое мнение высказал экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Действительно, партнеры беспокоятся, что у нас истекает срок полномочий [президента Владимира Зеленского]. По всему миру поедут российские гонцы и глобальному Югу будут объяснять: смотрите, <…> выборы не проводятся, власть захвачена, все сроки прошли», — сказал Пристайко в интервью украинскому изданию LIGA.net.
По конституции полномочия действующего президента Украины Зеленского, избранного по итогам выборов, состоявшихся в марте — апреле 2019 года, истекают в ночь на 21 мая 2024 года. Однако в условиях военного положения, которое было введено в стране в феврале 2022 года и неоднократно продлевалось, проведение выборов юридически невозможно. Как разъяснял директор Украинского института политики Руслан Бортник, статья 19 закона Украины «О правовом режиме военного положения» прямо запрещает проводить в этот период выборы президента, Верховной рады и органов местного самоуправления.
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