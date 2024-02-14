0
0
146
НОВОСТИ

На Западе обеспокоены, что президентский срок Зеленского подходит к концу — экс-посол

13:32 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные партнеры Украины обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского должен вскоре завершиться и в отсутствие новых выборов встанет вопрос о легитимности власти в стране. Такое мнение высказал экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Действительно, партнеры беспокоятся, что у нас истекает срок полномочий [президента Владимира Зеленского]. По всему миру поедут российские гонцы и глобальному Югу будут объяснять: смотрите, <…> выборы не проводятся, власть захвачена, все сроки прошли», — сказал Пристайко в интервью украинскому изданию LIGA.net.

По конституции полномочия действующего президента Украины Зеленского, избранного по итогам выборов, состоявшихся в марте — апреле 2019 года, истекают в ночь на 21 мая 2024 года. Однако в условиях военного положения, которое было введено в стране в феврале 2022 года и неоднократно продлевалось, проведение выборов юридически невозможно. Как разъяснял директор Украинского института политики Руслан Бортник, статья 19 закона Украины «О правовом режиме военного положения» прямо запрещает проводить в этот период выборы президента, Верховной рады и органов местного самоуправления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 14.02.2024
В Варшаве назвали реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно «бандеровским языком»
0
45
14:12 14.02.2024
Всего 100 европейских компаний из 500 официально ушли с рынка РФ — Мантуров
0
92
14:00 14.02.2024
Песков назвал неправдой утверждения о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине
0
112
13:20 14.02.2024
Отмена в ЕС права вето станет началом конца сообщества — глава МИД Словакии
0
170
13:05 14.02.2024
Один человек погиб, семь ранены в Израиле из-за ракетного обстрела из Ливана — радио
0
187
13:00 14.02.2024
У Венгрии отличное от «бюрократов из Брюсселя» видение, каким должен быть ЕС — Сийярто
0
187
12:32 14.02.2024
Опыт СВО нужно использовать в гражданской обороне РФ — Путин
0
216
12:20 14.02.2024
Суд приговорил к 10 годам колонии поджигательницу военкомата в Петербурге
0
234
12:05 14.02.2024
63% евреев в США не чувствуют себя в безопасности — CNN
0
235
12:00 14.02.2024
Деструктивная деятельность США — главный источник угроз для ОДКБ, заявил начальник штаба
0
234

Возврат к списку