Песков назвал неправдой утверждения о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения, будто Россия обращалась к США с предложениями «заморозить» конфликт на Украине ложны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на источники выступило с утверждением, будто вопрос обсуждался Москвой и Вашингтоном через посредников. При этом собеседники агентства заявляли, что Вашингтон отверг якобы поступившее ему предложение.

«Это неправда», — ответил Песков на вопрос о публикации.