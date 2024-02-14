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НОВОСТИ

Песков назвал неправдой утверждения о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине

14:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения, будто Россия обращалась к США с предложениями «заморозить» конфликт на Украине ложны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на источники выступило с утверждением, будто вопрос обсуждался Москвой и Вашингтоном через посредников. При этом собеседники агентства заявляли, что Вашингтон отверг якобы поступившее ему предложение.

«Это неправда», — ответил Песков на вопрос о публикации.

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