Песков назвал неправдой утверждения о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине
14:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждения, будто Россия обращалась к США с предложениями «заморозить» конфликт на Украине ложны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Reuters со ссылкой на источники выступило с утверждением, будто вопрос обсуждался Москвой и Вашингтоном через посредников. При этом собеседники агентства заявляли, что Вашингтон отверг якобы поступившее ему предложение.
«Это неправда», — ответил Песков на вопрос о публикации.
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