Всего 100 европейских компаний из 500 официально ушли с рынка РФ — Мантуров
14:12 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего 100 европейских компаний из 500 официально ушли с российского рынка, у большинства из них есть обратные опционы, рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ.
«Эта цифра Ассоциации европейского бизнеса. Из 500 крупных компаний европейских, — я не беру те, которые с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей в год, — из разных стран Европы. Из 500 пока официально ушло всего, соответственно 100, это 20%. При этом я не буду называть, какие из них, у большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть», — сказал Мантуров.
Из 350 крупных американских компаний, представленных на российском рынке, его покинули 66, или порядка 19%, добавил Мантуров. «То есть это говорит о том, что наш рынок интересен и наш потенциал также интересен, в том числе имея в виду стоимость именно энергоносителей. Вы видите, что в Европе происходит. Там предприятия действительно, как шагреневая кожа, постепенно сжимаются», — подчеркнул вице-премьер.
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