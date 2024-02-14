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В Варшаве назвали реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно «бандеровским языком»

14:32 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский раскритиковал реакцию мэра Львова Андрея Садового на высыпанное фермерами зерно из украинских грузовиков и заявил, что тот говорит на «бандеровском языке». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Ранее Садовой назвал польских фермеров, высыпавших 11 февраля зерно из украинских грузовиков возле КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, «пророссийскими провокаторами».

«Советую мэру Львова Садовому выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке. <…> Не секрет, что этот миф национального сознания еще живет среди многих украинцев», — цитирует издание Згожельского, который выступил в эфире PolsatNews с комментарием по поводу протестов польских фермеров на границе с Украиной и инцидента с высыпанным зерном из украинских грузовиков.

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