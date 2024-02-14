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Импорт из РФ в ФРГ сократился в 2023 г. на 90%

15:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы внешней торговли Германии и России значительно сократились в 2023 году. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, экспорт из ФРГ снизился на 38,8%, импорт из РФ — на 90% по сравнению с 2022 годом.

В сообщении указывается, что «существенно сказались на германской внешней торговле» как боевые действия на Украине, так и введенные против РФ санкции. Экспорт в Россию составил 8,9 млрд евро, импорт из РФ — 3,7 млрд евро по сравнению с 36,4 млрд евро за год до этого.

«Вплоть до второй половины 2022 года Россия еще была важным поставщиком энергоресурсов в Германию», — указывает статведомство.

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