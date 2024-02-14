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Европейские страны НАТО и Канада увеличили военные расходы с 2014 года на $600 млрд

15:12 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на $600 млрд. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 15 февраля.

«Я могу объявить последние цифры. С 2014 года европейские страны альянса и Канада увеличили военные расходы на $600 млрд. В прошлом году мы видели рекордный рост на 11%. Я ожидаю, что 18 союзников достигнут 2% ВВП в этом году, это еще один рекорд», — сказал он. По его словам, европейские страны НАТО в 2024 году потратят на оборону $380 млрд. «В 2024 году европейские союзники НАТО потратят на оборону $380 млрд. Это впервые 3% их суммарного ВВП. Европейские союзники тратят больше. Но некоторым странам еще предстоит пройти этот путь», — добавил он.

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