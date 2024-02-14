Блэкаут произошел в штаб-квартире МО ФРГ, отказала и резервная система — Bild
16:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блэкаут произошел в штаб-квартире Минобороны Германии в Бонне: на несколько часов по неизвестной причине отключилось электричество и не работала даже резервная система электроснабжения. Об этом сообщила газета Bild.
Издание уточнило, что в бывшей столице ФРГ находится первая штаб-квартира министерства, вторая расположена в Берлине (так называемый Бендлер-блок — прим. ТАСС). В ответ на запрос газеты представитель вооруженных сил Германии подтвердила инцидент. По ее словам, он произошел 12 февраля и привел к временному «нарушению работы ИТ-служб Бундесвера». Кроме того, была значительно нарушена внешняя связь со штаб-квартирой в Берлине.
«Внутренняя связь, а также возможности управления Минобороны затронуты не были», — сказала представитель ВС ФРГ. Техники Бундесвера устранили помехи. О причинах сбоя не сообщается.
В штаб-квартире министерства в Бонне работают более 2 тыс. человек.
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