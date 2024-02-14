Украина обсудила с Польшей прекращение блокады границы, стороны не нашли компромисса
16:12 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач обсудил с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем прекращение блокады польскими фермерами пунктов пропуска на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«Состоялась очередная встреча заместителя министра Сергея Деркача с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем при участии представителей таможенных и пограничных служб обеих стран на украино-польской границе. Наша позиция остается неизменной: мы должны совместно решать проблемы и открыты к диалогу и компромиссам, которые не будут вредить интересам перевозчиков. Блокада границы наносит ущерб экономикам Украины, Польши и стран ЕС. Поэтому совместно с партнерами принимаем все необходимые меры здесь и сейчас, чтобы не допустить повторных протестов со стороны польских перевозчиков», — говорится в сообщении ведомства в соцсети.
Украинская сторона подчеркнула, что в условиях блокады, организованной польскими фермерами, перевозчики не могут планировать свою деятельность, что приводит к серьезным убыткам. При этом о достижении каких-либо договоренностей не сообщается.
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