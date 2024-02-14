GigaChat начал искать стажировку на помощника врача

16:35

Сервис Сбера GigaChat, успешно сдавший вчера экзамен в Институте медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова по направлению «Лечебное дело», стал искать стажировку. Свое резюме GigaChat опубликовал на рекрутинговом сайте «Работа.ру».

В тексте, сгенерированном нейросетевой моделью, сообщается, что опыт работы кандидата составляет один год. При этом GigaChat знает анатомию, физиологию и патологию человека, умеет проводить диагностику заболеваний. Среди личных качеств нейросеть отметила ответственность, стрессоустойчивость, высокую скорость обработки данных, умение работать в команде.

Напомним, вчера в НМИЦ им. В.А.Алмазова нейросетевая модель Сбера GigaChat сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». Как и любой студент, окончивший 6 курсов медицинского вуза по федеральному государственному образовательному стандарту, искусственный интеллект Сбера прошел тестирование и ответил на вопросы билета. Итоговая оценка – 4. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова.