0
0
121
НОВОСТИ

Писториус заявил, что Киев получит в 3-4 раза больше снарядов, чем в 2023 году

17:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что в текущем году Украине будет передано в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом году. С таким заявлением он выступил в Брюсселе по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн»).

«Я могу сказать, что, как ожидается, мы в этом году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году», — сказал Писториус. «Динамика растет, что хорошо для Украины и тем самым для нас», — утверждал министр. Он сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро. По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:45 14.02.2024
Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении
0
8
17:44 14.02.2024
Президент ЦАР прибыл в Москву
0
20
17:12 14.02.2024
Дума отклонила проект о предоставлении родителям школьников выходного в День знаний
0
97
17:10 14.02.2024
Портфель средств физлиц Сбера увеличился на рекордные 4,2 триллионов рублей
0
89
16:35 14.02.2024
GigaChat начал искать стажировку на помощника врача
0
142
16:32 14.02.2024
Столтенберг подчеркнул важность НАТО для США при противостоянии с Китаем
0
158
16:12 14.02.2024
Украина обсудила с Польшей прекращение блокады границы, стороны не нашли компромисса
0
180
16:00 14.02.2024
Блэкаут произошел в штаб-квартире МО ФРГ, отказала и резервная система — Bild
0
174
15:32 14.02.2024
Бурматов предложил ввести конфискацию животных за жестокое обращение с ними
0
228
15:12 14.02.2024
Европейские страны НАТО и Канада увеличили военные расходы с 2014 года на $600 млрд
0
249

Возврат к списку