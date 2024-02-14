Писториус заявил, что Киев получит в 3-4 раза больше снарядов, чем в 2023 году
17:00 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что в текущем году Украине будет передано в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом году. С таким заявлением он выступил в Брюсселе по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн»).
«Я могу сказать, что, как ожидается, мы в этом году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году», — сказал Писториус. «Динамика растет, что хорошо для Украины и тем самым для нас», — утверждал министр. Он сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро. По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».
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