Дума отклонила проект о предоставлении родителям школьников выходного в День знаний

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о предоставлении родителям школьников выходного 1 сентября.

Законопроектом предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс РФ, дополнив его нормой об обязанности работодателя предоставить 1 сентября родителям школьников однодневного отпуска на основании их письменного заявления без сохранения заработной платы. Кроме того, по замыслу авторов законопроекта, такой выходной мог предоставляться и в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.