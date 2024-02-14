Дума отклонила проект о предоставлении родителям школьников выходного в День знаний
17:12 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о предоставлении родителям школьников выходного 1 сентября.
Законопроектом предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс РФ, дополнив его нормой об обязанности работодателя предоставить 1 сентября родителям школьников однодневного отпуска на основании их письменного заявления без сохранения заработной платы. Кроме того, по замыслу авторов законопроекта, такой выходной мог предоставляться и в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.
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