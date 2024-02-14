Портфель средств физлиц Сбера увеличился на рекордные 4,2 триллионов рублей

17:10

2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств. Портфель средств физлиц увеличился на 4,2 трлн руб., количество клиентов со срочными счетами выросло на 1 млн человек, сообщает Сбер. Новым продуктом «Накопительный счет» за первые два месяца после запуска воспользовалось более 1,4 млн клиентов.

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Общая доля Сбера в пассивах физлиц всегда остается на стабильном уровне, а в последние 10 лет остается в диапазоне 43,7-45,8%. Кроме того, доля Сбера на рынке кредитования физических лиц за десять лет выросла с 33,5 до 46,7%.