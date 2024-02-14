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Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

17:45 14.02.2024

Медицинская инфраструктура Москвы будет полностью обновлена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину. Глава города осмотрел московский Центр диагностики и телемедицины и сообщил руководителю РФ о том, как идет модернизация системы здравоохранения столицы и как в нее внедряются цифровые технологии и искусственный интеллект. «По вашему поручению мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире, среди мегаполисов мира, и не только с точки зрения одной уникальной клиники и технологий, а доступности и качества для всех москвичей, и не только москвичей, потому что очень много граждан России приезжают в Москву, - заявил Собянин Путину. - Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру Москвы. За последние пять лет мы реконструировали и построили 2 млн кв. метров медицинских объектов. Это половина всех зданий поликлиник – это 200 зданий».

По словам градоначальника, в процессе модернизации массово обновляется медицинское оборудование, сейчас в медучреждения передано около 50 тыс. единиц современной техники и 50 тыс. планируется обновить в ближайшие годы.

Центр диагностики и телемедицины на ул. Петровка - один из наиболее крупных в мире телерадиологических центров, который занимается дистанционным централизованным описанием и контролем качества лучевых исследований, выполняемых в городских медицинских организациях. Сейчас в центре работают примерно 400 врачей-рентгенологов, которые описывают около 130 тыс. снимков в неделю. Анализируются компьютерные и магнитно-резонансные томограммы, маммограммы и рентгенологические снимки, выполняемые в 90 медицинских организациях мегаполиса.

Специалисты центра активно используют компьютерное зрение – технологию на основе алгоритмов искусственного интеллекта, позволяющую автоматически выявлять признаки патологии. С ее помощью уже обработаны более 12 млн исследований, поставлены 13,7 млн предварительных диагнозов по 95% самых распространенных заболеваний.

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