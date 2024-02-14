До конца года, по поручению Путина, может появиться еще один нацпроект
18:22 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца года запустить национальный проект по развитию современных технологий здравоохранения.
«Прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет — по развитию современных технологий сбережения здоровья», — сказал глава государства, выступая на Форуме будущих технологий.
По его словам, нужно будет обязательно определить источник финансирования и необходимые объемы средств на реализацию этого нацпроекта.
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