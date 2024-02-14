Регионы должны повысить оклады медиков с 1 апреля на уровень до 50% - Путин

18:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым повысить окладную часть зарплат медиков. «Решение, которое касается всех медицинских работников: с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», — указал глава государства на Форуме будущих технологий.

«Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена безусловно, но вот эти дополнительные выплаты тоже важны, медицинские работники, конечно, заинтересованы в том, чтобы основная часть — оклад — был повыше», — пояснил Путин.