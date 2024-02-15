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НОВОСТИ

Во Львове прогремели три серии взрывов

09:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья серия взрывов произошла во Львове, сообщило издание «Общественное. Новости».

Перед этим дважды сообщалось о взрывах в городе. Глава Львовской области Максим Козицкий призывал жителей регионального центра не вести фото- и видеосъемку.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье.

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