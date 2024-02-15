Путин в контактах с Байденом не заметил его недееспособности, несмотря на все слухи
09:05 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден не проявлял признаков недееспособности во время последней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом, вспоминая о саммите в Женеве в 2021 году, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину российский лидер. Видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.
«Я, когда встречался с Байденом, это было несколько лет назад, — напомнил Путин, — и тогда уже говорили, что он недееспособный. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою».
«То что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет — ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой — пусть первый бросит в него камень», — добавил российский президент.
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