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НОВОСТИ

Возгорание на нефтебазе в Курской области произошло после атаки украинского БПЛА

09:20 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание на территории нефтебазы в Курском районе Курской области произошло в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет», — проинформировал он.

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