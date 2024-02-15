Возгорание на нефтебазе в Курской области произошло после атаки украинского БПЛА

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание на территории нефтебазы в Курском районе Курской области произошло в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет», — проинформировал он.