Востребованность выпускников технических вузов выросла в 2023 году на 37%

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работодатели в 2023 году направили 1,4 млн приглашений на свои вакансии соискателям, которые являются выпускниками 30 ведущих технических вузов страны. Это на 37% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«Востребованность выпускников технических вузов выросла за год — в 2023 работодатели направили 1,4 млн приглашений на свои вакансии (+37% к 2022), а каждое резюме получило в среднем девять приглашений (тогда как в 2022 году — семь приглашений)», — говорится в итогах исследования.

Аналитики также выяснили, что за 2023 год на платформе были созданы свыше 237 тыс. резюме соискателей, которые являются выпускниками 30 ведущих технических вузов страны. Это на 5% превышает показатель 2022 года.