Даже Киев признал, что переговоры в Стамбуле могли прекратить конфликт — Путин
10:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стамбульские договоренности между Москвой и Киевом могли бы давно прекратить конфликт, если бы только они не были сорваны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.
Говоря о том, как могли бы развиваться события в случае успеха переговоров в Стамбуле, российский лидер напомнил про слова Давида Арахамии — руководителя фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде.
«Господин Арахамия сам об этом сказал. Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю, но такой откровенный человек. Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась. Он же сказал об этом», — указал российский лидер.
НОВОСТИ
- 10:32 15.02.2024
- Собственники квартир не смогут передавать коллекторам долги нанимателей за коммуналку
- 10:20 15.02.2024
- Австралийские депутаты призвали освободить Ассанжа от судебного преследования
- 10:05 15.02.2024
- РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора
- 09:32 15.02.2024
- Востребованность выпускников технических вузов выросла в 2023 году на 37%
- 09:20 15.02.2024
- Возгорание на нефтебазе в Курской области произошло после атаки украинского БПЛА
- 09:05 15.02.2024
- Путин в контактах с Байденом не заметил его недееспособности, несмотря на все слухи
- 09:00 15.02.2024
- Во Львове прогремели три серии взрывов
- 23:10 14.02.2024
- НАТО собирается построить центр по подготовке украинских военных - СМИ
- 21:36 14.02.2024
- В планах Путина пока нет визитов за рубеж до выборов - Песков
- 19:47 14.02.2024
- В России человеку не должны отказывать в медпомощи из-за отсутствия страховки - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать