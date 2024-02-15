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Даже Киев признал, что переговоры в Стамбуле могли прекратить конфликт — Путин

10:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стамбульские договоренности между Москвой и Киевом могли бы давно прекратить конфликт, если бы только они не были сорваны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.

Говоря о том, как могли бы развиваться события в случае успеха переговоров в Стамбуле, российский лидер напомнил про слова Давида Арахамии — руководителя фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде.

«Господин Арахамия сам об этом сказал. Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю, но такой откровенный человек. Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась. Он же сказал об этом», — указал российский лидер.

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