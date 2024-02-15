РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора
10:05 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Россия отказалась выдавать властям республики оппозиционного политика Илана Шора.
«Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», — сказал Центиу в эфире молдавского телеканала ТВ-8. По его словам, российская сторона сослалась на то, что Интерпол не должен вмешиваться «в политические, военные, религиозные и расовые вопросы».
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