РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Россия отказалась выдавать властям республики оппозиционного политика Илана Шора.

«Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», — сказал Центиу в эфире молдавского телеканала ТВ-8. По его словам, российская сторона сослалась на то, что Интерпол не должен вмешиваться «в политические, военные, религиозные и расовые вопросы».