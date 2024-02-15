Собственники квартир не смогут передавать коллекторам долги нанимателей за коммуналку
10:32 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собственники квартир, которые сдают их в найм, не смогут передавать коллекторам, банкам долги жильцов за жилищно-коммунальные услуги. Это следует из поправки, которую планирует принять в четверг профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ (есть в распоряжении ТАСС).
Речь идет о поправке ко второму чтению законопроекта, которым предлагается запретить передачу коллекторам права на работу с задолженностями граждан по жилищно-коммунальным платежам.
Так, с учетом поправки комитета, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также наймодатель жилого помещения не вправе уступать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги кредитным организациям и коллекторам, в том числе через оформление доверенности (такие сделки будут считаться ничтожными).
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