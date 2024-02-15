11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Reuters: США сообщили союзникам в Европе о новой предполагаемой угрозе от России. Речь идёт о планах Москвы разработать ядерное оружие для размещения в космосе.

Об этом агентству рассказал источник, подтвердив публикацию в газете The New Tork Times.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьёзной угрозы национальной безопасности».

По данным The New Tork Times, Тёрнер пытается оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины. Говорит Москва