Сдавать квартиру посуточно будет нельзя при отсутствии в ней счетчиков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посуточный найм квартир будет запрещен, если в жилом помещении отсутствуют приборы учета. Это следует из поправки, которую планирует принять в четверг профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ (есть в распоряжении ТАСС).

Речь идет о поправке ко второму чтению законопроекта, которым предлагается разрешить собственникам сдавать в аренду жилое помещение в многоквартирном доме посуточно при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.