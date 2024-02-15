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НОВОСТИ

Сдавать квартиру посуточно будет нельзя при отсутствии в ней счетчиков

12:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посуточный найм квартир будет запрещен, если в жилом помещении отсутствуют приборы учета. Это следует из поправки, которую планирует принять в четверг профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ (есть в распоряжении ТАСС).

Речь идет о поправке ко второму чтению законопроекта, которым предлагается разрешить собственникам сдавать в аренду жилое помещение в многоквартирном доме посуточно при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

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