0
0
8
НОВОСТИ

Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%

12:05 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Аргентине за 12 месяцев составила более 250%. Об этом сообщил Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины (INDEC) в отчете, опубликованном на сайте учреждения.

«Инфляция в январе достигла 20,6%, а за последние 12 месяцев составила 254,2%», — говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 15.02.2024
Сдавать квартиру посуточно будет нельзя при отсутствии в ней счетчиков
0
23
11:32 15.02.2024
SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C
0
97
11:20 15.02.2024
В Мраморном море затонул турецкий сухогруз
0
124
11:05 15.02.2024
Трамп назвал «большим комплиментом» слова Путина о том, что РФ лучше работать с Байденом
0
150
11:00 15.02.2024
США рассказали союзникам в Европе об очередной предполагаемой угрозе от России - Reuters
0
161
10:32 15.02.2024
Собственники квартир не смогут передавать коллекторам долги нанимателей за коммуналку
0
181
10:20 15.02.2024
Австралийские депутаты призвали освободить Ассанжа от судебного преследования
0
193
10:05 15.02.2024
РФ отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора
0
202
10:00 15.02.2024
Даже Киев признал, что переговоры в Стамбуле могли прекратить конфликт — Путин
0
221
09:32 15.02.2024
Востребованность выпускников технических вузов выросла в 2023 году на 37%
0
237

Возврат к списку