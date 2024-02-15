Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Аргентине за 12 месяцев составила более 250%. Об этом сообщил Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины (INDEC) в отчете, опубликованном на сайте учреждения.

«Инфляция в январе достигла 20,6%, а за последние 12 месяцев составила 254,2%», — говорится в документе.