Экономика Британии вступила в техническую рецессию
12:32 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВП Великобритании сократился на 0,3% в четвертом квартале 2023 года, и это означает, что экономика Соединенного Королевства вступила в техническую рецессию. Об этом свидетельствует отчет, распространенный Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.
Этот показатель оказался хуже ожиданий экспертов, опрошенных агентством Reuters. Они предсказывали падение показателя на 0,1%, то есть на то же самое значение, как и в третьем квартале прошлого года. Техническая рецессия объявляется, когда экономический спад фиксируется два квартала подряд.
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