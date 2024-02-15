Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России — FT
13:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза, который может коснуться десятков физических и юридических лиц из России и других стран. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По ее данным, Венгрия была единственной на встрече послов стран ЕС, кто выступил против. Если бы этого не произошло, был бы одобрен пакет санкций, который направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, говорится в статье.
Однако на этот раз вердикт Будапешта был связан с мерами, направленными не против России, а против Китая, отмечает FT cо ссылкой на чиновников сообщества. «[Представители] Венгрии не согласились из-за китайских компаний», — отметил один из чиновников. Уточняется, что речь идет о трех компаниях из КНР, а также об одной — из Индии.
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