Пашинян назвал инцидент на границе следствием деструктивной политики Азербайджана

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный инцидент на границе Армении и Азербайджана, в результате чего погибли четверо армянских военных, является следствием деструктивной политики Баку. Об этом заявил на заседании армянского правительства его глава Никол Пашинян.

«13 февраля в результате агрессивных действий Азербайджана на участке Неркин-Ханд Сюникской области погибли четверо армянских военнослужащих. Должен подчеркнуть, что произошедшее является очередным проявлением деструктивной политики Азербайджана», — сказал он.