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НОВОСТИ

Пашинян назвал инцидент на границе следствием деструктивной политики Азербайджана

13:05 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный инцидент на границе Армении и Азербайджана, в результате чего погибли четверо армянских военных, является следствием деструктивной политики Баку. Об этом заявил на заседании армянского правительства его глава Никол Пашинян.

«13 февраля в результате агрессивных действий Азербайджана на участке Неркин-Ханд Сюникской области погибли четверо армянских военнослужащих. Должен подчеркнуть, что произошедшее является очередным проявлением деструктивной политики Азербайджана», — сказал он.

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