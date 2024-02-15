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НОВОСТИ

Песков назвал уловкой США публикации о «планах РФ по ядерному оружию в космосе»

13:32 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, очередной уловкой Белого дома.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга [помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана], будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал он журналистам.

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