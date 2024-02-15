В ВСУ назвали «чрезвычайно критической» ситуацию в районе Авдеевки
14:12 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, переброшенная в район Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщила о «чрезвычайно критической» ситуации на этом участке фронта. Соответствующую информацию распространила пресс-служба бригады в своем телеграм-канале.
«Мы были срочно передислоцированы для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе чрезвычайно критическая», — говорится в сообщении, озаглавленном «Авдеевский ад».
«Мы вынуждены воевать на 360 градусов», — приводит пресс-служба слова командира бригады Андрея Белецкого.
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