В ВСУ назвали «чрезвычайно критической» ситуацию в районе Авдеевки

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, переброшенная в район Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщила о «чрезвычайно критической» ситуации на этом участке фронта. Соответствующую информацию распространила пресс-служба бригады в своем телеграм-канале.

«Мы были срочно передислоцированы для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе чрезвычайно критическая», — говорится в сообщении, озаглавленном «Авдеевский ад».

«Мы вынуждены воевать на 360 градусов», — приводит пресс-служба слова командира бригады Андрея Белецкого.