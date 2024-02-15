0
0
69
НОВОСТИ

ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, производящим авиадвигатели

14:32 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производящим авиадвигатели, минометные боеприпасы, все объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 15.02.2024
ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из РФ через Украину
0
38
14:12 15.02.2024
В ВСУ назвали «чрезвычайно критической» ситуацию в районе Авдеевки
0
145
14:00 15.02.2024
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума
0
155
13:32 15.02.2024
Песков назвал уловкой США публикации о «планах РФ по ядерному оружию в космосе»
0
185
13:20 15.02.2024
Украине следует опасаться участи Косово, которое пострадало от поддержки США — Politico
0
208
13:05 15.02.2024
Пашинян назвал инцидент на границе следствием деструктивной политики Азербайджана
0
204
13:00 15.02.2024
Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России — FT
0
227
12:32 15.02.2024
Экономика Британии вступила в техническую рецессию
0
245
12:20 15.02.2024
НАТО потратила в 2023 году около $10 млрд на восполнение арсеналов — Столтенберг
0
248
12:05 15.02.2024
Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%
0
263

Возврат к списку