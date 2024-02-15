ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, производящим авиадвигатели

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производящим авиадвигатели, минометные боеприпасы, все объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сказали там.