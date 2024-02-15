ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из РФ через Украину

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину. Об этом сообщила на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года», — приводит ее слова агентство Reuters.