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НОВОСТИ

ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из РФ через Украину

15:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину. Об этом сообщила на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года», — приводит ее слова агентство Reuters.

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