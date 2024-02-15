Вопрос репараций для Польши от Германии закрыт — глава польского МИД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти считают вопрос получения репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны, закрытым. Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил на пресс-конференции, которая транслировалась Польским телевидением.

«Правовая позиция такова, что репарации получить не получится», — сказал он, пояснив, что «Потсдам решил иначе». «Министры прежнего правительства прекрасно знают, что никаких репараций получить не удастся», — констатировал Сикорский.