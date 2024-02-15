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ЕС едва избежал рецессии в 4-м квартале 2023 года — Еврокомиссия

15:32 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост экономики Евросоюза в 2023 году оказался слабее ожиданий, сообщество едва избежало рецессии в последнем квартале. Это признал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя зимний прогноз Еврокомиссии.

«Восстановление экономики ЕС происходит медленнее, чем ожидалось. Мы едва избежали рецессии в четвертом квартале. Вслед за мощным восстановлением после пандемии [коронавируса] в 2023 году европейская экономика едва увеличилась: уровень роста в ЕС и еврозоне оценивается в 0,5%, что даже несколько ниже, чем в нашем осеннем прогнозе», — сообщил он.

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