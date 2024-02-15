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НОВОСТИ

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

15:49 15.02.2024

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода. «От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал мэр.

Напомним, 15 февраля Вооруженные силы У нанесли ракетный удар по нескольким объектам в Белгороде, в том числе, под удар попал торговый центр. Согласно данным регионального Минздрава, в результате обстрела погибли шесть человек, в том числе ребенок, и еще 17 человек были ранены. Как сообщало Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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