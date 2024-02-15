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При атаке ВСУ на Белгород погибли 6 человек, еще 17 ранены

16:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

6 человек погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, еще 17 получили ранения. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок. Еще 17 — среди них 4 детей — получили ранения различной степени тяжести», — сказал он.

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