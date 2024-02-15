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НОВОСТИ

Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за конфликта в Красном море

16:12 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки поставок товаров из Азии в Европу из-за нападений в Красном море выросли на 10-15 дней, стоимость перевозок — на 400%. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Из-за перенаправления перевозок из Красного моря сроки поставок между Европой и Азией выросли на 10-15 дней, а их стоимость увеличилась на 400%», — сказал он.

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