Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику
17:00 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.
В Свердловской области у главы государства запланирована насыщенная программа. Как ожидается, он посетит «Уралвагонзавод», где осмотрит цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины) и пообщается с работниками предприятия.
После этого у президента запланировано посещение «Уральских локомотивов», где ему расскажут о выпуске электропоездов. Также в программе Путина — совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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