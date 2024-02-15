Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.

В Свердловской области у главы государства запланирована насыщенная программа. Как ожидается, он посетит «Уралвагонзавод», где осмотрит цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины) и пообщается с работниками предприятия.

После этого у президента запланировано посещение «Уральских локомотивов», где ему расскажут о выпуске электропоездов. Также в программе Путина — совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.