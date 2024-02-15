0
0
145
НОВОСТИ

Впервые с начала СВО большая часть украинцев признает неверное развитие ситуации в стране — опрос

17:12 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля граждан Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неверном направлении, достигла 46% и впервые с начала СВО превысила долю тех, кто придерживается обратного мнения. Соответствующие данные опроса приводит Киевский международный институт социологии.

Согласно данным, 11% респондентов полагают, что дела на Украине движутся в безусловно правильном направлении, еще 33% считают, что скорее в правильном (всего 44%). 15% убеждены, что дела в стране движутся в безусловно неправильном направлении, еще 31% полагают, что скорее в неправильном (всего 46%). 10% опрошенных затруднились ответить. Наиболее пессимистично настроены жители западной Украины — в этой части страны 55% опрошенных считают, что дела движутся в неправильном направлении, 35% — в правильном.

При этом в соответствии с предыдущим аналогичным опросом, который был проведен в декабре 2023 года, 54% респондентов отмечали, что дела в стране движутся в правильном направлении, 33% — в неправильном. Таким образом, за два месяца доля украинцев, которые считают, что дела движутся в неправильном направлении, увеличилась на 13 процентных пунктов.

На фоне отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного значительно упало доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому — на 13 процентных пунктов. В то же время доверие к самому Залужному выросло на два процентных пункта.

Опрос проводился 5–10 февраля, в нем приняли участие 1 202 респондента. Статистическая погрешность составляет не более 3,2%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 15.02.2024
Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро — Еврокомиссия
0
71
17:02 15.02.2024
Маркетплейс Сбера по ОСАГО интегрировался с госуслугами
0
142
17:00 15.02.2024
Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику
0
157
16:58 15.02.2024
Страховые «дочки» Сбера выплатили 190 миллиардов рублей людям, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями
0
139
16:32 15.02.2024
Жертвой телефонных мошенников становился каждый пятый россиянин — опрос
0
175
16:12 15.02.2024
Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за конфликта в Красном море
0
215
16:00 15.02.2024
При атаке ВСУ на Белгород погибли 6 человек, еще 17 ранены
0
240
15:49 15.02.2024
Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода
0
249
15:32 15.02.2024
ЕС едва избежал рецессии в 4-м квартале 2023 года — Еврокомиссия
0
235
15:12 15.02.2024
Вопрос репараций для Польши от Германии закрыт — глава польского МИД
0
276

Возврат к списку