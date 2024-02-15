Впервые с начала СВО большая часть украинцев признает неверное развитие ситуации в стране — опрос
17:12 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля граждан Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неверном направлении, достигла 46% и впервые с начала СВО превысила долю тех, кто придерживается обратного мнения. Соответствующие данные опроса приводит Киевский международный институт социологии.
Согласно данным, 11% респондентов полагают, что дела на Украине движутся в безусловно правильном направлении, еще 33% считают, что скорее в правильном (всего 44%). 15% убеждены, что дела в стране движутся в безусловно неправильном направлении, еще 31% полагают, что скорее в неправильном (всего 46%). 10% опрошенных затруднились ответить. Наиболее пессимистично настроены жители западной Украины — в этой части страны 55% опрошенных считают, что дела движутся в неправильном направлении, 35% — в правильном.
При этом в соответствии с предыдущим аналогичным опросом, который был проведен в декабре 2023 года, 54% респондентов отмечали, что дела в стране движутся в правильном направлении, 33% — в неправильном. Таким образом, за два месяца доля украинцев, которые считают, что дела движутся в неправильном направлении, увеличилась на 13 процентных пунктов.
На фоне отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного значительно упало доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому — на 13 процентных пунктов. В то же время доверие к самому Залужному выросло на два процентных пункта.
Опрос проводился 5–10 февраля, в нем приняли участие 1 202 респондента. Статистическая погрешность составляет не более 3,2%.
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