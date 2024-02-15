Маркетплейс Сбера по ОСАГО интегрировался с госуслугами
17:02 15.02.2024
Маркетплейс ОСАГО от Сбера и портал госуслуг теперь могут напрямую обмениваться данными. В анкете на маркетплейсе клиенту достаточно указать номер автомобиля, а информация о водительском удостоверении и стаже подгрузится из госуслуг автоматически. Благодаря этому предложение о страховании придет быстрее. Для расчета также понадобится СТС или ПТС (ЭПТС) и паспорт.
Кроме того, Сбер запустил функцию, которая позволяет за пару кликов менять лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Для этого достаточно проставить галочки напротив нужных людей. Их данные отобразятся в сервисе, если они были ранее вписаны в страховку. После этого будет рассчитана стоимость ОСАГО, а если цена не устроит, можно поменять свой выбор.
На маркетплейсе представлено 17 страховых компаний, включая СберСтрахование. Посетители могут сравнить предложения и выбрать самое выгодное. Оформить полис на маркетплейсе можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в отделении Сбера.
«В 2023 году посетители маркетплейса Сбера оформили 850 тыс. полисов ОСАГО, – сообщил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. – Это на 30% больше, чем в 2022 году. Совокупная страховая премия по заключенным договорам составила 5,6 млрд руб. Наши клиенты оформили онлайн 76% полисов ОСАГО и только 24% – в отделениях Сбера. Нам важно сделать сервис максимально удобным и выгодным, поэтому мы интегрировали его с госуслугами, чтобы ускорить заполнение форм. Клиенту остается только разрешить передачу соответствующих данных из госуслуг в системы Сбера, то есть поставить галочки напротив этих пунктов в личном кабинете на портале госуслуг. Мы планируем, что в ближайшее время объем данных, которые будут доступны для автозаполнения на основе информации на Госуслугах увеличится, в частности, станет доступен СТС».
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