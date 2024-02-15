Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро — Еврокомиссия
17:40 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восстановление Украины после конфликта с Россией обойдется в 452,8 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
«Согласно обновленной совместной оперативной оценке ущерба и потребностей, опубликованной сегодня правительством Украины, Группой Всемирного банка, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (452,8 млрд евро) по сравнению с $411 млрд (383 млрд евро), в которые они оценивались год назад», — отмечается в документе.
НОВОСТИ
- 17:12 15.02.2024
- Впервые с начала СВО большая часть украинцев признает неверное развитие ситуации в стране — опрос
- 17:02 15.02.2024
- Маркетплейс Сбера по ОСАГО интегрировался с госуслугами
- 17:00 15.02.2024
- Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику
- 16:58 15.02.2024
- Страховые «дочки» Сбера выплатили 190 миллиардов рублей людям, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями
- 16:32 15.02.2024
- Жертвой телефонных мошенников становился каждый пятый россиянин — опрос
- 16:12 15.02.2024
- Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за конфликта в Красном море
- 16:00 15.02.2024
- При атаке ВСУ на Белгород погибли 6 человек, еще 17 ранены
- 15:49 15.02.2024
- Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода
- 15:32 15.02.2024
- ЕС едва избежал рецессии в 4-м квартале 2023 года — Еврокомиссия
- 15:12 15.02.2024
- Вопрос репараций для Польши от Германии закрыт — глава польского МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать