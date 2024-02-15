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НОВОСТИ

Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро — Еврокомиссия

17:40 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление Украины после конфликта с Россией обойдется в 452,8 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Согласно обновленной совместной оперативной оценке ущерба и потребностей, опубликованной сегодня правительством Украины, Группой Всемирного банка, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (452,8 млрд евро) по сравнению с $411 млрд (383 млрд евро), в которые они оценивались год назад», — отмечается в документе.

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