Выставку «Россия» на ВДНХ Путин поручил продлить до 8 июля

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет продлена до 8 июля включительно. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума „Россия“, предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты Российской Федерации», — говорится в перечне поручений. Срок выполнения — до 1 мая 2024 г.