0
0
3
НОВОСТИ

ВПК Америки сейчас, по сути, работает в условиях военного времени – заместитель главы Пентагона

19:30 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России выходит на массовое производство необходимой продукции. Это признал заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

«Но, как, думаю, мы все знаем, развитие событий вокруг России даже в последние несколько месяцев вызывает очень большую обеспокоенность. Я особенно обеспокоен по поводу того, что Россия выходит на мощности и масштабы (массовое производство — прим. ТАСС) в том, чем она занимается», — заявил заместитель главы военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

При этом он подчеркнул, что американский военно-промышленный комплекс в настоящее время работает фактически в условиях военного времени. «Напоминание: мы сейчас действуем, по сути, на основе военного времени <…>», — сказал Лаплант.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:20 15.02.2024
Выставку «Россия» на ВДНХ Путин поручил продлить до 8 июля
0
153
17:40 15.02.2024
Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро — Еврокомиссия
0
207
17:12 15.02.2024
Впервые с начала СВО большая часть украинцев признает неверное развитие ситуации в стране — опрос
0
275
17:02 15.02.2024
Маркетплейс Сбера по ОСАГО интегрировался с госуслугами
0
234
17:00 15.02.2024
Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику
0
248
16:58 15.02.2024
Страховые «дочки» Сбера выплатили 190 миллиардов рублей людям, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями
0
222
16:32 15.02.2024
Жертвой телефонных мошенников становился каждый пятый россиянин — опрос
0
263
16:12 15.02.2024
Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за конфликта в Красном море
0
283
16:00 15.02.2024
При атаке ВСУ на Белгород погибли 6 человек, еще 17 ранены
0
313
15:49 15.02.2024
Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода
0
333

Возврат к списку