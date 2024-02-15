ВПК Америки сейчас, по сути, работает в условиях военного времени – заместитель главы Пентагона
19:30 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России выходит на массовое производство необходимой продукции. Это признал заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.
«Но, как, думаю, мы все знаем, развитие событий вокруг России даже в последние несколько месяцев вызывает очень большую обеспокоенность. Я особенно обеспокоен по поводу того, что Россия выходит на мощности и масштабы (массовое производство — прим. ТАСС) в том, чем она занимается», — заявил заместитель главы военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
При этом он подчеркнул, что американский военно-промышленный комплекс в настоящее время работает фактически в условиях военного времени. «Напоминание: мы сейчас действуем, по сути, на основе военного времени <…>», — сказал Лаплант.
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