До семи человек увеличилось число жертв атаки ВСУ на Белгород – Минздрав РФ

21:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до семи, пострадали 18 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

«По оперативным данным, в результате обстрела семь человек, в том числе один ребенок погибли. 18 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.