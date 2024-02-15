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До семи человек увеличилось число жертв атаки ВСУ на Белгород – Минздрав РФ

21:02 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до семи, пострадали 18 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

«По оперативным данным, в результате обстрела семь человек, в том числе один ребенок погибли. 18 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

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