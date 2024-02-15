До семи человек увеличилось число жертв атаки ВСУ на Белгород – Минздрав РФ
21:02 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до семи, пострадали 18 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
«По оперативным данным, в результате обстрела семь человек, в том числе один ребенок погибли. 18 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 19:30 15.02.2024
- ВПК Америки сейчас, по сути, работает в условиях военного времени – заместитель главы Пентагона
- 18:20 15.02.2024
- Выставку «Россия» на ВДНХ Путин поручил продлить до 8 июля
- 17:40 15.02.2024
- Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро — Еврокомиссия
- 17:12 15.02.2024
- Впервые с начала СВО большая часть украинцев признает неверное развитие ситуации в стране — опрос
- 17:02 15.02.2024
- Маркетплейс Сбера по ОСАГО интегрировался с госуслугами
- 17:00 15.02.2024
- Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику
- 16:58 15.02.2024
- Страховые «дочки» Сбера выплатили 190 миллиардов рублей людям, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями
- 16:32 15.02.2024
- Жертвой телефонных мошенников становился каждый пятый россиянин — опрос
- 16:12 15.02.2024
- Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за конфликта в Красном море
- 16:00 15.02.2024
- При атаке ВСУ на Белгород погибли 6 человек, еще 17 ранены
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать